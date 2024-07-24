В 1 сезоне сериала «Бандиты во времени» одиннадцатилетний школьник Кевин очень любит уроки истории. Он прочитал все существующие книги о Гитлере, Наполеоне, Робин Гуде и других персонажах из разных эпох, и теперь его мечта – познакомиться с каждым из них лично. Но неожиданно выясняется, что это желание вполне осуществимо. У некоего Высшего разума есть карта пространственно-временных дыр, с помощью которых можно путешествовать куда захочешь. Но недавно ценную схему выкрали шесть бандитов – ушлых гномов-воров. Теперь они грабят людей в разных странах и временах, а однажды случайно оказываются в шкафу у Кевина.