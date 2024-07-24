Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Time Bandits 2024, season 1

Time Bandits season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Time Bandits Seasons Season 1
Time Bandits 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 6 hours 40 minutes
"Time Bandits" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бандиты во времени» одиннадцатилетний школьник Кевин очень любит уроки истории. Он прочитал все существующие книги о Гитлере, Наполеоне, Робин Гуде и других персонажах из разных эпох, и теперь его мечта – познакомиться с каждым из них лично. Но неожиданно выясняется, что это желание вполне осуществимо. У некоего Высшего разума есть карта пространственно-временных дыр, с помощью которых можно путешествовать куда захочешь. Но недавно ценную схему выкрали шесть бандитов – ушлых гномов-воров. Теперь они грабят людей в разных странах и временах, а однажды случайно оказываются в шкафу у Кевина.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.1 IMDb

"Time Bandits" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Kevin Haddock
Season 1 Episode 1
24 July 2024
Mayan
Season 1 Episode 2
24 July 2024
Medieval
Season 1 Episode 3
31 July 2024
Prohibition
Season 1 Episode 4
31 July 2024
Georgian
Season 1 Episode 5
7 August 2024
Mansa Musa
Season 1 Episode 6
7 August 2024
Ice Age
Season 1 Episode 7
14 August 2024
Home Again
Season 1 Episode 8
14 August 2024
Pell-Mell
Season 1 Episode 9
21 August 2024
Fortress of Darkness
Season 1 Episode 10
21 August 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more