Mentovskaya saga season 1 watch online

Mentovskaya saga season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Mentovskaya saga Seasons Season 1
Ментовская сага 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 July 2018
Production year 2018
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 12 minutes
"Mentovskaya saga" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Милицейская сага» четверо друзей начали службу в угрозыске одного из территориальных отделов столицы. Герои еще в юности, сразу после перестройки, пришли на службу в полицию. Каждый из них самоотверженно отдавался своему делу, не жалея сил, чтобы раскрыть сложные случаи. Судьбы каждого из героев уникальны. Михаил Офицеров отслужил в армии, стал постовым, но после задержания опасного преступника попал в угрозыск. Виталий Полуэктов — настоящий карьерист. Петр Бахтин перешел в отделение из танковой части, после того как отказался выполнять приказ ГКЧП во время путча. 

Series rating

5.6
Rate 13 votes
5.9 IMDb

"Mentovskaya saga" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
31 July 2018
Серия 02
Season 1 Episode 2
1 August 2018
Серия 03
Season 1 Episode 3
2 August 2018
Серия 04
Season 1 Episode 4
3 August 2018
Серия 05
Season 1 Episode 5
4 August 2018
Серия 06
Season 1 Episode 6
5 August 2018
Серия 07
Season 1 Episode 7
6 August 2018
Серия 08
Season 1 Episode 8
7 August 2018
Серия 09
Season 1 Episode 9
8 August 2018
Серия 10
Season 1 Episode 10
9 August 2018
Серия 11
Season 1 Episode 11
10 August 2018
Серия 12
Season 1 Episode 12
17 November 2020
