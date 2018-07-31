В 1 сезоне сериала «Милицейская сага» четверо друзей начали службу в угрозыске одного из территориальных отделов столицы. Герои еще в юности, сразу после перестройки, пришли на службу в полицию. Каждый из них самоотверженно отдавался своему делу, не жалея сил, чтобы раскрыть сложные случаи. Судьбы каждого из героев уникальны. Михаил Офицеров отслужил в армии, стал постовым, но после задержания опасного преступника попал в угрозыск. Виталий Полуэктов — настоящий карьерист. Петр Бахтин перешел в отделение из танковой части, после того как отказался выполнять приказ ГКЧП во время путча.