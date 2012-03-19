В 1 сезоне сериала «Кто, если не я?» успешный московский адвокат Нина Беркутова не сомневалась, что ее жизнь сложилась. Она занимается любимым делом, сумела построить благополучные семейные отношения и ни в чем не нуждается. Но в одночасье жизнь 42-летней женщины рушится, словно карточный домик. Супруг сообщает ей, что уходит к другой женщине. В это же время Нина лишается возможности заниматься любимой работой, дети тоже постепенно отдаляются от нее. Но для решительной волевой Нины это не повод впасть в отчаяние. Переосмыслив свою жизнь, она решает, что будет бескорыстно помогать всем, кто в этом нуждается.