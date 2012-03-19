Menu
Russian
Кто, если не я? 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Кто, если не я?» успешный московский адвокат Нина Беркутова не сомневалась, что ее жизнь сложилась. Она занимается любимым делом, сумела построить благополучные семейные отношения и ни в чем не нуждается. Но в одночасье жизнь 42-летней женщины рушится, словно карточный домик. Супруг сообщает ей, что уходит к другой женщине. В это же время Нина лишается возможности заниматься любимой работой, дети тоже постепенно отдаляются от нее. Но для решительной волевой Нины это не повод впасть в отчаяние. Переосмыслив свою жизнь, она решает, что будет бескорыстно помогать всем, кто в этом нуждается.

5.4
Rate 11 votes
5.5 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 March 2012
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 March 2012
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 March 2012
Серия 4
Season 1 Episode 4
22 March 2012
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 March 2012
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 March 2012
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 March 2012
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 March 2012
Серия 9
Season 1 Episode 9
2 April 2012
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 April 2012
Серия 11
Season 1 Episode 11
4 April 2012
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 April 2012
Серия 13
Season 1 Episode 13
9 April 2012
Серия 14
Season 1 Episode 14
10 April 2012
Серия 15
Season 1 Episode 15
11 April 2012
Серия 16
Season 1 Episode 16
12 April 2012
Серия 17
Season 1 Episode 17
16 April 2012
Серия 8
Season 1 Episode 18
17 April 2012
Серия 19
Season 1 Episode 19
18 April 2012
Серия 20
Season 1 Episode 20
19 April 2012
Серия 21
Season 1 Episode 21
23 April 2012
Серия 22
Season 1 Episode 22
24 April 2012
Серия 23
Season 1 Episode 23
25 April 2012
Серия 24
Season 1 Episode 24
26 April 2012
