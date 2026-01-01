В 1 сезоне сериала «Лалабук» представлены добрые и полезные мультипликационные книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Произведения современных писателей перенесли на экран, чтобы малыши могли с пользой провести время, погрузившись в увлекательные истории с иллюстрациями от профессиональных художников. Вместе с котятами, лягушатами, слоном и хамелеоном, Большой Чуней, задорными колесятами, а также Димкой и Динькой, которые любят кататься на самокатах, дети научатся фантазировать и познают окружающий мир. Спокойная анимация позволит им настроиться на сон.