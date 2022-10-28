В 1 сезоне сериала «Час дьявола» молодой женщине, которую зовут Люси Чемберс, постоянно снятся кошмарные сны. Они и вовлекают ее в охоту на серийного маньяка-убийцу. Героиня попадает в мир, где все является не тем, чем кажется. Каждую ночь Люси просыпается ровно в 3:33, в промежуток так называемого «дьявольского часа» между 3 и 4 часами утра. У Люси есть ребенок. 8-летний мальчик живет в замкнутом пространстве и не демонстрирует никаких эмоциональных проявлений. Тем временем его мать может несколько часов разговаривать с пустыми стульями. Люси преследуют отголоски другой жизни...