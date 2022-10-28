Menu
The Devil's Hour 2022, season 1

The Devil's Hour season 1 poster
The Devil's Hour Seasons Season 1
The Devil's Hour
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"The Devil's Hour" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Час дьявола» молодой женщине, которую зовут Люси Чемберс, постоянно снятся кошмарные сны. Они и вовлекают ее в охоту на серийного маньяка-убийцу. Героиня попадает в мир, где все является не тем, чем кажется. Каждую ночь Люси просыпается ровно в 3:33, в промежуток так называемого «дьявольского часа» между 3 и 4 часами утра. У Люси есть ребенок. 8-летний мальчик живет в замкнутом пространстве и не демонстрирует никаких эмоциональных проявлений. Тем временем его мать может несколько часов разговаривать с пустыми стульями. Люси преследуют отголоски другой жизни...

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

The Devil's Hour List of episodes

Season 1
Season 1
Season 2
Season 3
3.33
Season 1 Episode 1
28 October 2022
The Velveteen Rabbit
Season 1 Episode 2
28 October 2022
Tchaikovsky
Season 1 Episode 3
28 October 2022
After The Storm
Season 1 Episode 4
28 October 2022
The Half Of Ourselves We Have Lost
Season 1 Episode 5
28 October 2022
Amor Fati
Season 1 Episode 6
28 October 2022
