В 1 сезоне сериала «Дедлайн» в центре событий оказываются простые люди, которым удалось добиться успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Людей после 60 лет почему-то принято списывать со счетов, словно они уже отжили свое и сделали все возможное. Герои проекта отличаются друг от друга: кто-то по-прежнему работает, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Это бывшие стюардессы, строители, кулинары, уборщицы, педагоги – все в один голос утверждают: после 60 лет жизнь продолжается. Они по-прежнему амбициозны и мечтательны, и седые волосы не являются помехой их мечтам.