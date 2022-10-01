Menu
Dedlayn season 1 watch online

Dedlayn season 1 poster
Дедлайн 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 44 minutes
"Dedlayn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дедлайн» в центре событий оказываются простые люди, которым удалось добиться успеха в жизни, несмотря на свой возраст. Людей после 60 лет почему-то принято списывать со счетов, словно они уже отжили свое и сделали все возможное. Герои проекта отличаются друг от друга: кто-то по-прежнему работает, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Это бывшие стюардессы, строители, кулинары, уборщицы, педагоги – все в один голос утверждают: после 60 лет жизнь продолжается. Они по-прежнему амбициозны и мечтательны, и седые волосы не являются помехой их мечтам.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.7 IMDb

"Dedlayn" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
8 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
15 October 2022
