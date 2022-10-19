Menu
Russian
Notre-Dame, la part du feu 2022, season 1

Notre-Dame, la part du feu season 1 poster
Notre-Dame, la part du feu 16+
Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 12 minutes
"Notre-Dame, la part du feu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нотр-Дам в огне» действие происходит в столице Франции. Это история о пожаре в легендарном Соборе Парижской Богоматери, который случился осенней ночью в 2019 году. В это трагическое происшествие так или иначе оказываются вовлечены руководитель пожарной службы, который накануне катастрофы планировал уйти в отставку, молодой сотрудник пожарной, ведущая телевизионной новостной программы и женщина, которая случайно оказалась под обломками здания. Героям предстоит справиться с последствиями случившегося, а также решить множество личных проблем.

Series rating

5.1
Rate 13 votes
5.3 IMDb

Notre-Dame, la part du feu List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 October 2022
