В 1 сезоне сериала «Нотр-Дам в огне» действие происходит в столице Франции. Это история о пожаре в легендарном Соборе Парижской Богоматери, который случился осенней ночью в 2019 году. В это трагическое происшествие так или иначе оказываются вовлечены руководитель пожарной службы, который накануне катастрофы планировал уйти в отставку, молодой сотрудник пожарной, ведущая телевизионной новостной программы и женщина, которая случайно оказалась под обломками здания. Героям предстоит справиться с последствиями случившегося, а также решить множество личных проблем.