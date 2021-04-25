В 1 сезоне сериала «Толкачи» действие разворачивается в Беэр-Шеве в 2001 году. В центре событий оказывается несколько подростков, которые оказались замешаны в торговле наркотиками и групповом насилии. Герои выросли на районе, о котором ходит дурная слава. Лидер подростковой группировки недавно вышел из колонии для несовершеннолетних преступников и тут же взялся за старое. Ребята открыли первую точку на районе. Спустя некоторое время нелегальный бизнес пошел в гору. Малолетние дельцы привлекли внимание серьезных криминальных авторитетов, которые решили приобщиться к деятельности подростков.