Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bney Or 2021, season 1

Bney Or season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bney Or Seasons Season 1
Bney Or 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Bney Or" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Толкачи» действие разворачивается в Беэр-Шеве в 2001 году. В центре событий оказывается несколько подростков, которые оказались замешаны в торговле наркотиками и групповом насилии. Герои выросли на районе, о котором ходит дурная слава. Лидер подростковой группировки недавно вышел из колонии для несовершеннолетних преступников и тут же взялся за старое. Ребята открыли первую точку на районе. Спустя некоторое время нелегальный бизнес пошел в гору. Малолетние дельцы привлекли внимание серьезных криминальных авторитетов, которые решили приобщиться к деятельности подростков.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Bney Or" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
25 April 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 May 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
9 May 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
16 May 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 May 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 May 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 June 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 June 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 June 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more