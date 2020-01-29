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Laëtitia 2020, season 1

Laëtitia season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Laëtitia Seasons Season 1
Laëtitia 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Laëtitia" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Конец людей» 18-летняя Летиция бесследно пропадает, ее перевернутый скутер обнаруживают перед ее домом рано утром. Сотрудникам правоохранительных органов быстро удается собрать воедино события, которые происходили в последние часы девушки перед исчезновением. Несмотря на то что полицейские убеждены, что задержали виновного, им не удается отыскать тело Летиции. Никто не знает наверняка, что произошло с девушкой. Вскоре свидетели дают новые показания, которые позволяют делу продвигаться вперед. Зона поисков расширяется. В это же время родственников Летиции принимает президент.

Season 1 Cast

Marie Colomb
Marie Colomb
Yannick Choirat
Sam Karmann
Kévin Azaïs
Noam Morgensztern
Alix Poisson
All Season 1 Cast

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

"Laëtitia" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 January 2020
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 January 2020
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 February 2020
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 February 2020
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 February 2020
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 February 2020
TV series release schedule
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