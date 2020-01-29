В 1 сезоне сериала «Конец людей» 18-летняя Летиция бесследно пропадает, ее перевернутый скутер обнаруживают перед ее домом рано утром. Сотрудникам правоохранительных органов быстро удается собрать воедино события, которые происходили в последние часы девушки перед исчезновением. Несмотря на то что полицейские убеждены, что задержали виновного, им не удается отыскать тело Летиции. Никто не знает наверняка, что произошло с девушкой. Вскоре свидетели дают новые показания, которые позволяют делу продвигаться вперед. Зона поисков расширяется. В это же время родственников Летиции принимает президент.