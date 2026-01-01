Menu
Kinoafisha TV Shows House M.D. Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: House M.D.

  • New York Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 10, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
  • Stage 14, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
  • Santa Clarita, California, USA
  • Stage 11, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
  • Koreatown, Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

clinic aerials
Princeton, New Jersey, USA
hospital exterior aerial shots
Princeton University's Frist Campus Center
pilot only
Vancouver, British Columbia, Canada
Studio
Stage 16, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
Studio
Stage 15, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
