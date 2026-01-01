Filming Locations: House M.D.
- New York Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 10, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
- Stage 14, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
- Santa Clarita, California, USA
- Stage 11, 20th Century Fox Studios - 10201 Pico Blvd., Century City, Los Angeles, California, USA
- Koreatown, Los Angeles, California, USA