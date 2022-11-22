В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс» индийский иммигрант по имени Сомен «Стив» Банерджи приезжает в Соединенные Штаты Америки, чтобы впоследствии основать свою империю и стать прародителем культуры мужского стриптиза в мире. В 1979 году герой создает первую мужскую стриптиз-группу под названием «Чиппендейлс». Танцоры выступают в основном для женской аудитории. Благодаря качеству постановки и хореографии «Чиппендейлс» сумела узаконить стриптиз как форму популярного развлечения. Компания начала ставить бурлеск-шоу в стиле Бродвея и гастролировать по всему миру.