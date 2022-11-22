Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Welcome to Chippendales 2022 - 2023, season 1

Welcome to Chippendales season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Welcome to Chippendales Seasons Season 1
Welcome to Chippendales
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Welcome to Chippendales" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс» индийский иммигрант по имени Сомен «Стив» Банерджи приезжает в Соединенные Штаты Америки, чтобы впоследствии основать свою империю и стать прародителем культуры мужского стриптиза в мире. В 1979 году герой создает первую мужскую стриптиз-группу под названием «Чиппендейлс». Танцоры выступают в основном для женской аудитории. Благодаря качеству постановки и хореографии «Чиппендейлс» сумела узаконить стриптиз как форму популярного развлечения. Компания начала ставить бурлеск-шоу в стиле Бродвея и гастролировать по всему миру.

Series rating

7.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb

"Welcome to Chippendales" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
An Elegant, Exclusive Atmosphere
Season 1 Episode 1
22 November 2022
Four Geniuses
Season 1 Episode 2
22 November 2022
Velveeta
Season 1 Episode 3
29 November 2022
Just Business
Season 1 Episode 4
6 December 2022
Leeches
Season 1 Episode 5
13 December 2022
February 31st
Season 1 Episode 6
20 December 2022
Paper Is Paper
Season 1 Episode 7
27 December 2022
Switzerland
Season 1 Episode 8
3 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more