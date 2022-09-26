В 1 сезоне сериала «Инсайдер» четверо главных героев живут в разных странах. Они не похожи друг на друга и никогда не сталкивались в обычной жизни. Однако каждый из них скрывает тайну. К примеру, приговоренный к смертной казни мужчина сотрудничает с полицейскими, а благообразный священнослужитель прячет в подвале похищенную девушку. Британский журналист находится в жадном поиске сенсационной истории для своего будущего материала. Судьбы действующих лиц в определенный момент пересекаются. Каждый из героев должен будет принять непростое решение, которое отразится на его дальнейшей жизни.