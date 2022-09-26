Menu
Inside Man 2022, season 1

Inside Man season 1 poster
Inside Man
Season premiere 26 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Inside Man" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Инсайдер» четверо главных героев живут в разных странах. Они не похожи друг на друга и никогда не сталкивались в обычной жизни. Однако каждый из них скрывает тайну. К примеру, приговоренный к смертной казни мужчина сотрудничает с полицейскими, а благообразный священнослужитель прячет в подвале похищенную девушку. Британский журналист находится в жадном поиске сенсационной истории для своего будущего материала. Судьбы действующих лиц в определенный момент пересекаются. Каждый из героев должен будет принять непростое решение, которое отразится на его дальнейшей жизни.

Series rating

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb

Inside Man List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
3 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 October 2022
