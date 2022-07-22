Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Boston George: Famous Without the Fortune 2022, season 1

Boston George: Famous Without the Fortune season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Boston George: Famous Without the Fortune Seasons Season 1
Boston George: Famous Without the Fortune 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 40 minutes
"Boston George: Famous Without the Fortune" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бостонский Джордж» знаменитый наркоделец и контрабандист Джордж Джейкоб Янг стал одной из ключевых фигур в торговле кокаином в Соединенных Штатах Америки в 70-х и 80-х годах двадцатого столетия. Он возглавлял колумбийский Медельинский наркокартель, который поставлял в Америку нелегальным способом почти 90 процентов запрещенных веществ. Янг стал употреблять легкие наркотики еще в студенческие годы, при этом сбывая часть того, что приобрел, чтобы не оставаться на мели. Это и стало началом его карьеры. Вскоре он расширил свой бизнес до перевозки запрещенных веществ в Мексику.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

Boston George: Famous Without the Fortune List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Some Kind of Happiness
Season 1 Episode 1
22 July 2022
High on Tuna
Season 1 Episode 2
22 July 2022
Dancing with the Stars
Season 1 Episode 3
29 July 2022
Operation Blow
Season 1 Episode 4
5 August 2022
Retrospect
Season 1 Episode 5
12 August 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more