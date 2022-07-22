В 1 сезоне сериала «Бостонский Джордж» знаменитый наркоделец и контрабандист Джордж Джейкоб Янг стал одной из ключевых фигур в торговле кокаином в Соединенных Штатах Америки в 70-х и 80-х годах двадцатого столетия. Он возглавлял колумбийский Медельинский наркокартель, который поставлял в Америку нелегальным способом почти 90 процентов запрещенных веществ. Янг стал употреблять легкие наркотики еще в студенческие годы, при этом сбывая часть того, что приобрел, чтобы не оставаться на мели. Это и стало началом его карьеры. Вскоре он расширил свой бизнес до перевозки запрещенных веществ в Мексику.