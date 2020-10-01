В 1 сезоне сериала «Мир безмятежности» зрители смогут совершить захватывающее визуальное путешествие в другой мир. Благодаря проекту они перенесутся в самое сердце Кораллового треугольника. О волшебном подводном мире рассказывает Люси Лью. Следующий эпизод рассказывает о завораживающем процессе работы стеклодува Биби Смит, когда она пытается вылепить изделие, которое может запечатлеть движение ветра в стекле. Историю об этом комментирует Зои Кравиц. Еще один сюжет был вдохновлен захватывающими дух кадрами из сериала BBC. Он изучает миграцию птиц по всему миру. Сюжет озвучивает Николь Кидман.