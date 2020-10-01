Menu
A World of Calm 2020, season 1

A World of Calm season 1 poster
A World of Calm 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 30 minutes
"A World of Calm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мир безмятежности» зрители смогут совершить захватывающее визуальное путешествие в другой мир. Благодаря проекту они перенесутся в самое сердце Кораллового треугольника. О волшебном подводном мире рассказывает Люси Лью. Следующий эпизод рассказывает о завораживающем процессе работы стеклодува Биби Смит, когда она пытается вылепить изделие, которое может запечатлеть движение ветра в стекле. Историю об этом комментирует Зои Кравиц. Еще один сюжет был вдохновлен захватывающими дух кадрами из сериала BBC. Он изучает миграцию птиц по всему миру. Сюжет озвучивает Николь Кидман.

Series rating

8.1
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"A World of Calm" season 1 list of episodes.

Season 1
The Coral City
Season 1 Episode 1
1 October 2020
The Glassmaker
Season 1 Episode 2
1 October 2020
The Birds' Journey
Season 1 Episode 3
1 October 2020
Snowfall
Season 1 Episode 4
1 October 2020
Living Among Trees
Season 1 Episode 5
1 October 2020
The Great Beyond
Season 1 Episode 6
1 October 2020
Noodles
Season 1 Episode 7
1 October 2020
A Horse's Tale
Season 1 Episode 8
1 October 2020
The Gift of Chocolate
Season 1 Episode 9
1 October 2020
Water, Giver of Life
Season 1 Episode 10
1 October 2020
