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Мир безмятежности 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мир безмятежности
Киноафиша Сериалы Мир безмятежности Сезоны Сезон 1

A World of Calm 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир безмятежности»

В 1 сезоне сериала «Мир безмятежности» зрители смогут совершить захватывающее визуальное путешествие в другой мир. Благодаря проекту они перенесутся в самое сердце Кораллового треугольника. О волшебном подводном мире рассказывает Люси Лью. Следующий эпизод рассказывает о завораживающем процессе работы стеклодува Биби Смит, когда она пытается вылепить изделие, которое может запечатлеть движение ветра в стекле. Историю об этом комментирует Зои Кравиц. Еще один сюжет был вдохновлен захватывающими дух кадрами из сериала BBC. Он изучает миграцию птиц по всему миру. Сюжет озвучивает Николь Кидман.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Мир безмятежности» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Коралловый город The Coral City
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2020
Стеклодув The Glassmaker
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2020
Перелетные птицы The Birds' Journey
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2020
Снегопад Snowfall
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2020
Живущий среди деревьев Living Among Trees
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2020
За гранью неизведанного The Great Beyond
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2020
Лапша Noodles
Сезон 1 Серия 7
1 октября 2020
Повесть о лошадях A Horse's Tale
Сезон 1 Серия 8
1 октября 2020
Шоколад – дар природы The Gift of Chocolate
Сезон 1 Серия 9
1 октября 2020
Вода, дарующая жизнь Water, Giver of Life
Сезон 1 Серия 10
1 октября 2020
График выхода всех сериалов
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