Temnaya storona sveta 2 2020, season 1

Темная сторона света 2 12+
Title Сезон 1
Season premiere 6 November 2020
Production year 2020
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Темная сторона света 2» женщина-полицейский Любовь Сторожева приступает к расследованию весьма загадочного происшествия. На человека напали и похитили, усадили в закрытый фургон и довезли до автостоянки магазина. Затем похититель приобрел в магазине бутылку воды и испарился. Многим коллегам Сторожевой пришло в голову, что это чья-то глупая шутка, однако вскоре выяснилось, что это не так. Дело в том, что происшествие связано с давним случаем, который повлек за собой смерть нескольких человек. Распутывая клубок, Сторожева узнает, что с этой историей связан ее бывший избранник...

0.0
TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 November 2020
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 November 2020
