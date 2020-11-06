В 1 сезоне сериала «Темная сторона света 2» женщина-полицейский Любовь Сторожева приступает к расследованию весьма загадочного происшествия. На человека напали и похитили, усадили в закрытый фургон и довезли до автостоянки магазина. Затем похититель приобрел в магазине бутылку воды и испарился. Многим коллегам Сторожевой пришло в голову, что это чья-то глупая шутка, однако вскоре выяснилось, что это не так. Дело в том, что происшествие связано с давним случаем, который повлек за собой смерть нескольких человек. Распутывая клубок, Сторожева узнает, что с этой историей связан ее бывший избранник...