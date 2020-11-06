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Темная сторона света 2 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Темная сторона света 2
Киноафиша Сериалы Темная сторона света 2 Сезоны Сезон 1

Темная сторона света 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Темная сторона света 2»

В 1 сезоне сериала «Темная сторона света 2» женщина-полицейский Любовь Сторожева приступает к расследованию весьма загадочного происшествия. На человека напали и похитили, усадили в закрытый фургон и довезли до автостоянки магазина. Затем похититель приобрел в магазине бутылку воды и испарился. Многим коллегам Сторожевой пришло в голову, что это чья-то глупая шутка, однако вскоре выяснилось, что это не так. Дело в том, что происшествие связано с давним случаем, который повлек за собой смерть нескольких человек. Распутывая клубок, Сторожева узнает, что с этой историей связан ее бывший избранник...

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Список серий 1-го сезона сериала «Темная сторона света 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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