Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Temnaya storona sveta 3 2022, season 1

Temnaya storona sveta 3 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Temnaya storona sveta 3 Seasons Season 1
Темная сторона света 3 12+
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Temnaya storona sveta 3" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Темная сторона света 3» в центре событий вновь оказывается капитан юстиции Любовь Сторожева, которая на этот раз погружается в сложные отношения участников закрытого сообщества. Им руководит целитель и «духовный наставник», известный как Аргун. На него было совершено покушение. Аргуна пытались отравить, и Люба предполагает, что сделал это кто-то из своих. Она соглашается на предложение Аргуна и отправляется вместе с участниками секты на выездной семинар... А во время командировки, расследуя гибель корреспондентки, Люба встретится с человеком, к которому, против воли, проникнется симпатией.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Temnaya storona sveta 3" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more