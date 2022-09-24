В 1 сезоне сериала «Темная сторона света 3» в центре событий вновь оказывается капитан юстиции Любовь Сторожева, которая на этот раз погружается в сложные отношения участников закрытого сообщества. Им руководит целитель и «духовный наставник», известный как Аргун. На него было совершено покушение. Аргуна пытались отравить, и Люба предполагает, что сделал это кто-то из своих. Она соглашается на предложение Аргуна и отправляется вместе с участниками секты на выездной семинар... А во время командировки, расследуя гибель корреспондентки, Люба встретится с человеком, к которому, против воли, проникнется симпатией.