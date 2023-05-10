Menu
Season premiere 10 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Северный берег» события разворачиваются в Сиднее и неподалеку от него. В центре истории оказывается Макс Уайли, сотрудник полицейского отделения из Великобритании. Вместе со своими коллегами он отправляется в командировку в Австралию для наблюдения за ходом расследования одного подозрительного дела. Речь идет о смерти молодой женщины, дочери члена британского кабинета министров. Когда Макс отправляется в Сидней, его жизнь оказывается на перепутье. Начальник не уверен, что Макс умеет работать в команде, и сомневается, есть ли у него будущее в правоохранительных органах.

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 May 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 May 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 May 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
31 May 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 June 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 June 2023
