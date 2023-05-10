В 1 сезоне сериала «Северный берег» события разворачиваются в Сиднее и неподалеку от него. В центре истории оказывается Макс Уайли, сотрудник полицейского отделения из Великобритании. Вместе со своими коллегами он отправляется в командировку в Австралию для наблюдения за ходом расследования одного подозрительного дела. Речь идет о смерти молодой женщины, дочери члена британского кабинета министров. Когда Макс отправляется в Сидней, его жизнь оказывается на перепутье. Начальник не уверен, что Макс умеет работать в команде, и сомневается, есть ли у него будущее в правоохранительных органах.