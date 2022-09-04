В 1 сезоне сериала «Дикая река» молодая женщина по имени Мики Андерсон возвращается в родной городок Сэвидж-Ривер после десяти лет тюрьмы. Героиня полна решимости наладить свою жизнь, но очередное убийство снова привлекает к ней всеобщее внимание. Мики становится главной подозреваемой. Тем временем горожане готовятся к ежегодному празднованию Дня города. Мики надеется, что хотя бы на этот раз ее не арестуют. По мере того как детектив Рэйчел Кеннеди приступает к расследованию нового убийства, выясняется, что многие жители города хранят свои тайны. Вскоре мотивы преступления становятся очевидны.