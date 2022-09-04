Menu
Savage River 2022, season 1

Savage River
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Дикая река» молодая женщина по имени Мики Андерсон возвращается в родной городок Сэвидж-Ривер после десяти лет тюрьмы. Героиня полна решимости наладить свою жизнь, но очередное убийство снова привлекает к ней всеобщее внимание. Мики становится главной подозреваемой. Тем временем горожане готовятся к ежегодному празднованию Дня города. Мики надеется, что хотя бы на этот раз ее не арестуют. По мере того как детектив Рэйчел Кеннеди приступает к расследованию нового убийства, выясняется, что многие жители города хранят свои тайны. Вскоре мотивы преступления становятся очевидны.

6.5
13 votes
6.7 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
4 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 October 2022
