В 1 сезоне сериала «Жить» события разворачиваются в провинциальном немецком городке, где живет главный герой истории – шестнадцатилетний сложный подросток по имени Юри. Парень с трудом переживает недавнюю смерть любимой матери, срываясь на отца и на всех окружающих. А мужчина предпочитает не замечать ни его, ни своих проблем. Он мечтает как можно скорее забыть о трагедии и построить совершенно новую жизнь. С этой целью отец продает старый дом и покупает квартиру в обветшалом жилом комплексе на окраине городка. Пока он знакомится с женщинами и ищет работу, Юри остается дома один и начинает подозревать, что с ним соседствуют призраки.