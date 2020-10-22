Menu
Hausen 2020, season 1

Hausen season 1 poster
Hausen 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Hausen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Жить» события разворачиваются в провинциальном немецком городке, где живет главный герой истории – шестнадцатилетний сложный подросток по имени Юри. Парень с трудом переживает недавнюю смерть любимой матери, срываясь на отца и на всех окружающих. А мужчина предпочитает не замечать ни его, ни своих проблем. Он мечтает как можно скорее забыть о трагедии и построить совершенно новую жизнь. С этой целью отец продает старый дом и покупает квартиру в обветшалом жилом комплексе на окраине городка. Пока он знакомится с женщинами и ищет работу, Юри остается дома один и начинает подозревать, что с ним соседствуют призраки.

Series rating

5.7
Rate 11 votes
5.8 IMDb

"Hausen" season 1 list of episodes.

Season 1
Der Block
Season 1 Episode 1
22 October 2020
Hausregeln
Season 1 Episode 2
22 October 2020
Hunde und Katzen
Season 1 Episode 3
30 October 2020
Verlorene Söhne
Season 1 Episode 4
30 October 2020
Echos
Season 1 Episode 5
31 October 2020
Blinde Flecken
Season 1 Episode 6
31 October 2020
Menetekel
Season 1 Episode 7
1 November 2020
Juris Reise
Season 1 Episode 8
1 November 2020
