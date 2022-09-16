В 1 сезоне сериала «Санто» в мире растет и укрепляется новая особо опасная преступная сеть. Агенты этой мафии появляются по обе стороны Атлантики, они действуют и в Америке, и в странах Европы, беспрепятственно распространяя наркотики. Уже несколько лет полицейские нескольких стран не могут выйти на главу этой организации. Спецслужбам ясно лишь одно: за работой всей сети скрывается один-единственный, чрезвычайно богатый, властный и уважаемый человек. Предположительно, он скрывается в Испании, однако его имя по-прежнему никому не известно. В игру вступают копы-напарники из разных государств.