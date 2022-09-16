Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Santo 2022, season 1

Santo season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Santo Seasons Season 1
Santo 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Santo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Санто» в мире растет и укрепляется новая особо опасная преступная сеть. Агенты этой мафии появляются по обе стороны Атлантики, они действуют и в Америке, и в странах Европы, беспрепятственно распространяя наркотики. Уже несколько лет полицейские нескольких стран не могут выйти на главу этой организации. Спецслужбам ясно лишь одно: за работой всей сети скрывается один-единственный, чрезвычайно богатый, властный и уважаемый человек. Предположительно, он скрывается в Испании, однако его имя по-прежнему никому не известно. В игру вступают копы-напарники из разных государств.

Series rating

4.9
Rate 12 votes
5 IMDb

Santo List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Invisible
Season 1 Episode 1
16 September 2022
Párpados
Season 1 Episode 2
16 September 2022
O Pai
Season 1 Episode 3
16 September 2022
Os filhos
Season 1 Episode 4
16 September 2022
Culpa
Season 1 Episode 5
16 September 2022
La guarida
Season 1 Episode 6
16 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more