В 1 сезоне сериала «Холодная лавка всякой всячины» у дверей церковного приюта в викторианском Лондоне оставляют маленького мальчика. Из-за своего тайного прошлого он получает имя Джедрингтон Секретпаст. Годы идут, и герой вырастает добрым человеком и честным предпринимателем. Он женится, обзаводится детьми и открывает магазинчик странностей и необычных предметов. Но его темная биография однажды все же напоминает о себе в самый неподходящий момент. Коварный юрист по имени Малифакс Сквилкинворм узнает, что родной прадедушка Джедрингтона задолжал огромную сумму, а значит, долг перешел по наследству и герою.