The Bleak Old Shop of Stuff 2012, season 1

The Bleak Old Shop of Stuff season 1 poster
The Bleak Old Shop of Stuff 12+
Season premiere 20 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 3
Runtime 1 hour 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Холодная лавка всякой всячины» у дверей церковного приюта в викторианском Лондоне оставляют маленького мальчика. Из-за своего тайного прошлого он получает имя Джедрингтон Секретпаст. Годы идут, и герой вырастает добрым человеком и честным предпринимателем. Он женится, обзаводится детьми и открывает магазинчик странностей и необычных предметов. Но его темная биография однажды все же напоминает о себе в самый неподходящий момент. Коварный юрист по имени Малифакс Сквилкинворм узнает, что родной прадедушка Джедрингтона задолжал огромную сумму, а значит, долг перешел по наследству и герою.

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Episode 1
20 February 2012
Episode 2
27 February 2012
Episode 3
5 March 2012
