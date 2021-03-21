В 1 сезоне сериала «Q: Да грянет буря!» зрители узнают все о загадочной теории заговора «кью-анон», которая стала особенно популярна в США в годы президентствования Дональда Трампа. Как это ни парадоксально, в мире существует немалая группа людей, которая искренне верит, что мировое правительство находится в сговоре с сектой сатанистов-педофилов. Эти злодеи делают все возможное, чтобы незаметно и постепенно вернуть в цивилизованном мире культ поклонения дьяволу и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Документалист Каллен Хобак разберется, как и на основе чего возникла такая странная теория.