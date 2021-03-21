Menu
Q: Into the Storm season 1 watch online

Q: Into the Storm season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Q: Into the Storm Seasons Season 1
Q: Into the Storm 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Q: Into the Storm" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Q: Да грянет буря!» зрители узнают все о загадочной теории заговора «кью-анон», которая стала особенно популярна в США в годы президентствования Дональда Трампа. Как это ни парадоксально, в мире существует немалая группа людей, которая искренне верит, что мировое правительство находится в сговоре с сектой сатанистов-педофилов. Эти злодеи делают все возможное, чтобы незаметно и постепенно вернуть в цивилизованном мире культ поклонения дьяволу и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Документалист Каллен Хобак разберется, как и на основе чего возникла такая странная теория.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

"Q: Into the Storm" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Calm Before the Storm
Season 1 Episode 1
21 March 2021
Do You Believe in Coincidences?
Season 1 Episode 2
21 March 2021
Disinformation Is Real
Season 1 Episode 3
28 March 2021
Panic in D.C.
Season 1 Episode 4
28 March 2021
Game Over
Season 1 Episode 5
4 April 2021
The Storm
Season 1 Episode 6
4 April 2021
