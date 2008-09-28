Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Little Britain USA 2008, season 1

Little Britain USA season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Little Britain USA Seasons Season 1
Little Britain USA 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Little Britain USA" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ваша Бриташа в Америке» британские комики безобидно (и не очень) высмеивают проблемы и пороки современного американского общества. Рассказчиком является известный актер, юморист и писатель Том Бейкер, а всех персонажей играют его коллеги Мэтт Лукас и Дэвид Уоллиамс. В каждой серии представлено несколько не связанных между собой скетчей на тему США, а также британо-американского взаимодействия. Разница менталитетов, особенности логики, политические и коммерческие промахи, сексуальные меньшинства и даже бургеры из «Макдоналдс» – всему этому есть место в сериале.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb

"Little Britain USA" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
28 September 2008
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 October 2008
Episode 3
Season 1 Episode 3
12 October 2008
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2008
Episode 5
Season 1 Episode 5
26 October 2008
Episode 6
Season 1 Episode 6
2 November 2008
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more