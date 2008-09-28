В 1 сезоне сериала «Ваша Бриташа в Америке» британские комики безобидно (и не очень) высмеивают проблемы и пороки современного американского общества. Рассказчиком является известный актер, юморист и писатель Том Бейкер, а всех персонажей играют его коллеги Мэтт Лукас и Дэвид Уоллиамс. В каждой серии представлено несколько не связанных между собой скетчей на тему США, а также британо-американского взаимодействия. Разница менталитетов, особенности логики, политические и коммерческие промахи, сексуальные меньшинства и даже бургеры из «Макдоналдс» – всему этому есть место в сериале.