The Devil Judge season 1 watch online

The Devil Judge 16+
Season premiere 3 July 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"The Devil Judge" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дьявольский судья» каждое судебное заседание благодаря Кан Е Хану превращается в реалити-шоу. Он оглашает приговоры и наказывает тех, кто ведет преступную деятельность в Южной Корее, на глазах у многочисленной аудитории. Кан Е Хан производит впечатление героя, который без особого труда восстанавливает справедливость и борется за мирную жизнь городских жителей. Однако вокруг его личности много неразрешенных загадок. Ким Га Он и Юн Су Хен – приятели, которые хотят разгадать тайны, которые окружают Кан Е Ха. Ким Га Он является помощником судьи. Он воспитывался в трудных условиях, однако сделал все, чтобы достичь успеха.

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.2 IMDb

"The Devil Judge" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
3 July 2021
Episode 2
4 July 2021
Episode 3
10 July 2021
Episode 4
11 July 2021
Episode 5
17 July 2021
Episode 6
18 July 2021
Episode 7
24 July 2021
Episode 8
25 July 2021
Episode 9
31 July 2021
Episode 10
1 August 2021
Episode 11
7 August 2021
Episode 12
8 August 2021
Episode 13
14 August 2021
Episode 14
15 August 2021
Episode 15
21 August 2021
Episode 16
22 August 2021
