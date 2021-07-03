В 1 сезоне сериала «Дьявольский судья» каждое судебное заседание благодаря Кан Е Хану превращается в реалити-шоу. Он оглашает приговоры и наказывает тех, кто ведет преступную деятельность в Южной Корее, на глазах у многочисленной аудитории. Кан Е Хан производит впечатление героя, который без особого труда восстанавливает справедливость и борется за мирную жизнь городских жителей. Однако вокруг его личности много неразрешенных загадок. Ким Га Он и Юн Су Хен – приятели, которые хотят разгадать тайны, которые окружают Кан Е Ха. Ким Га Он является помощником судьи. Он воспитывался в трудных условиях, однако сделал все, чтобы достичь успеха.