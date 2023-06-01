Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bebi-tur season 1 watch online

Bebi-tur season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Bebi-tur Seasons Season 1
Бэби-тур 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Bebi-tur" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бэби-тур» события разворачиваются в 2009 году в небольшом провинциальном поселке под названием Ливни. Здесь живет активная и целеустремленная девушка Зинаида, которая занимается распространением косметики. Она ходит с чемоданчиком по домам, но бизнес идет не очень удачно. Однажды во время очередного рабочего визита Зина узнает, что у нее есть шанс выбраться из Ливней, да не куда-нибудь, а сразу в США. Для этого нужно лишь родить ребенка на территории Штатов, и тогда он получит гражданство. Девушка делится своим планом с подругами, работающими на местной птицефабрике, – Гелей, Таней и Кирой.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.5 IMDb

"Bebi-tur" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 June 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
15 June 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more