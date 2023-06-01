В 1 сезоне сериала «Бэби-тур» события разворачиваются в 2009 году в небольшом провинциальном поселке под названием Ливни. Здесь живет активная и целеустремленная девушка Зинаида, которая занимается распространением косметики. Она ходит с чемоданчиком по домам, но бизнес идет не очень удачно. Однажды во время очередного рабочего визита Зина узнает, что у нее есть шанс выбраться из Ливней, да не куда-нибудь, а сразу в США. Для этого нужно лишь родить ребенка на территории Штатов, и тогда он получит гражданство. Девушка делится своим планом с подругами, работающими на местной птицефабрике, – Гелей, Таней и Кирой.