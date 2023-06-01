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Бэби-тур 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бэби-тур
Киноафиша Сериалы Бэби-тур Сезоны Сезон 1

Бэби-тур 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бэби-тур»

В 1 сезоне сериала «Бэби-тур» события разворачиваются в 2009 году в небольшом провинциальном поселке под названием Ливни. Здесь живет активная и целеустремленная девушка Зинаида, которая занимается распространением косметики. Она ходит с чемоданчиком по домам, но бизнес идет не очень удачно. Однажды во время очередного рабочего визита Зина узнает, что у нее есть шанс выбраться из Ливней, да не куда-нибудь, а сразу в США. Для этого нужно лишь родить ребенка на территории Штатов, и тогда он получит гражданство. Девушка делится своим планом с подругами, работающими на местной птицефабрике, – Гелей, Таней и Кирой.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бэби-тур» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 июня 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2023
График выхода всех сериалов
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