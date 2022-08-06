Menu
Ugrozy 2022, season 1

Угрозы
Title Сезон 1
Season premiere 6 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ugrozy " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Угрозы» майор полиции Анастасия Латышева расследует убийство женщины, которая руководила салоном красоты. Она общается с ее сотрудниками и другими людьми, которые хорошо знали жертву. Во время следственных мероприятий Анастасия сталкивается с Екатериной Аминовой, которая называет себя участковой, а также Линой Смирновой, окончившей юридический факультет престижного московского вуза. Спустя некоторое время Анастасию просят возглавить женский убойный отдел в полицейском управлении. Не раздумывая Анастасия приглашает Катю и Лину сотрудничать с ней.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"Ugrozy " season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 August 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 August 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
6 August 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 August 2022
