В 1 сезоне сериала «Угрозы» майор полиции Анастасия Латышева расследует убийство женщины, которая руководила салоном красоты. Она общается с ее сотрудниками и другими людьми, которые хорошо знали жертву. Во время следственных мероприятий Анастасия сталкивается с Екатериной Аминовой, которая называет себя участковой, а также Линой Смирновой, окончившей юридический факультет престижного московского вуза. Спустя некоторое время Анастасию просят возглавить женский убойный отдел в полицейском управлении. Не раздумывая Анастасия приглашает Катю и Лину сотрудничать с ней.