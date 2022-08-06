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Угрозы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Угрозы
Киноафиша Сериалы Угрозы Сезоны Сезон 1

Угрозы
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Угрозы»

В 1 сезоне сериала «Угрозы» майор полиции Анастасия Латышева расследует убийство женщины, которая руководила салоном красоты. Она общается с ее сотрудниками и другими людьми, которые хорошо знали жертву. Во время следственных мероприятий Анастасия сталкивается с Екатериной Аминовой, которая называет себя участковой, а также Линой Смирновой, окончившей юридический факультет престижного московского вуза. Спустя некоторое время Анастасию просят возглавить женский убойный отдел в полицейском управлении. Не раздумывая Анастасия приглашает Катю и Лину сотрудничать с ней.

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Список серий 1-го сезона сериала «Угрозы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2022
График выхода всех сериалов
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