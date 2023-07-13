В 1 сезоне сериала «Замкнутый круг» в центре событий оказывается молодая женщина афроамериканского происхождения. Она гордится своими корнями, уходящими глубоко в историю страны, и работает агентом Почтовой инспекции США. Но из-за своей активной гражданской позиции героиня однажды ввязывается в опасное и запутанное криминальное дело. Сперва по всем каналам объявляют, что недалеко от ее работы без вести пропал человек. Но затем его неожиданно находят целым и невредимым, но весьма напуганным. Это расследование неудачного похищения привлекает внимание девушки. Она погружается в тайны, затрагивающие множество людей и культур.