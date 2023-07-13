Menu
Full Circle 2023, season 1

Full Circle season 1 poster
Full Circle
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Full Circle" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Замкнутый круг» в центре событий оказывается молодая женщина афроамериканского происхождения. Она гордится своими корнями, уходящими глубоко в историю страны, и работает агентом Почтовой инспекции США. Но из-за своей активной гражданской позиции героиня однажды ввязывается в опасное и запутанное криминальное дело. Сперва по всем каналам объявляют, что недалеко от ее работы без вести пропал человек. Но затем его неожиданно находят целым и невредимым, но весьма напуганным. Это расследование неудачного похищения привлекает внимание девушки. Она погружается в тайны, затрагивающие множество людей и культур.

Series rating

6.2
Rate 11 votes
6.3 IMDb

"Full Circle" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Something Different
Season 1 Episode 1
13 July 2023
Charger
Season 1 Episode 2
13 July 2023
Jared's Body
Season 1 Episode 3
20 July 2023
Safe in the Circle
Season 1 Episode 4
20 July 2023
Loyalty
Season 1 Episode 5
27 July 2023
Essequibo
Season 1 Episode 6
27 July 2023
