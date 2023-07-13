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Замкнутый круг 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Замкнутый круг
Киноафиша Сериалы Замкнутый круг Сезоны Сезон 1

Full Circle
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Замкнутый круг»

В 1 сезоне сериала «Замкнутый круг» в центре событий оказывается молодая женщина афроамериканского происхождения. Она гордится своими корнями, уходящими глубоко в историю страны, и работает агентом Почтовой инспекции США. Но из-за своей активной гражданской позиции героиня однажды ввязывается в опасное и запутанное криминальное дело. Сперва по всем каналам объявляют, что недалеко от ее работы без вести пропал человек. Но затем его неожиданно находят целым и невредимым, но весьма напуганным. Это расследование неудачного похищения привлекает внимание девушки. Она погружается в тайны, затрагивающие множество людей и культур.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Замкнутый круг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что-то другое Something Different
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2023
Зарядное устройство Charger
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2023
Тело Джареда Jared's Body
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
Безопасность в кругу Safe in the Circle
Сезон 1 Серия 4
20 июля 2023
Лояльность Loyalty
Сезон 1 Серия 5
27 июля 2023
Эссекибо Essequibo
Сезон 1 Серия 6
27 июля 2023
График выхода всех сериалов
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