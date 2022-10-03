В 1 сезоне сериала «Нина» немолодая, но все еще сильная и красивая русская женщина Нина живет недалеко от Нижнего Новгорода со своим третьим супругом и тремя детьми от разных браков. У каждого из ее разновозрастных отпрысков – свой отец и свой непростой характер, поэтому избежать постоянных ссор и нелепых ситуаций в семье не удается. Но однажды Нина узнает, что очередной муж ей изменяет. Ей надоедает терпеть неуважение мужчин, и она вместе с детьми переезжает из хорошего дома с маленькую, зато свою собственную квартирку на окраине города. Вот только покоя ей не дают второй и третий супруги, которые намереваются вернуться в семью.