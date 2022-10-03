Menu
Nina season 1 watch online

Nina season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Nina Seasons Season 1
Нина 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 40 minutes
"Nina" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Нина» немолодая, но все еще сильная и красивая русская женщина Нина живет недалеко от Нижнего Новгорода со своим третьим супругом и тремя детьми от разных браков. У каждого из ее разновозрастных отпрысков – свой отец и свой непростой характер, поэтому избежать постоянных ссор и нелепых ситуаций в семье не удается. Но однажды Нина узнает, что очередной муж ей изменяет. Ей надоедает терпеть неуважение мужчин, и она вместе с детьми переезжает из хорошего дома с маленькую, зато свою собственную квартирку на окраине города. Вот только покоя ей не дают второй и третий супруги, которые намереваются вернуться в семью.

Series rating

6.1
Rate 11 votes
6.2 IMDb

"Nina" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
4 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
10 October 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 October 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
12 October 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
13 October 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 October 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
18 October 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
19 October 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 October 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 October 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
25 October 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
26 October 2022
TV series release schedule
