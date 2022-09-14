Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Heartbreak High 2022, season 1

Heartbreak High season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Heartbreak High Seasons Season 1
Heartbreak High 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"Heartbreak High" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Школа разбитых сердец» студенты обычной средней школы Хартли готовятся к долгожданному выпускному. Последний год в этом учебном заведении должен стать для всех самым счастливым и незабываемым. Однако кто-то портит все планы старшеклассников. По рукам начинает ходить загадочный комикс, который очень едко и откровенно изобличает все пороки, тайные связи и неприглядные секреты каждого из богатеньких учеников. Вскоре в создании этого «яблока раздора» признается девушка из бедной семьи, учащаяся на бюджетном отделении, по имени Амери. Она становится изгоем, но по-прежнему считает, что сделала все правильно.

Series rating

7.5
Rate 12 votes
7.7 IMDb

Heartbreak High List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
14 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
14 September 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
14 September 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
14 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more