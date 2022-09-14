В 1 сезоне сериала «Школа разбитых сердец» студенты обычной средней школы Хартли готовятся к долгожданному выпускному. Последний год в этом учебном заведении должен стать для всех самым счастливым и незабываемым. Однако кто-то портит все планы старшеклассников. По рукам начинает ходить загадочный комикс, который очень едко и откровенно изобличает все пороки, тайные связи и неприглядные секреты каждого из богатеньких учеников. Вскоре в создании этого «яблока раздора» признается девушка из бедной семьи, учащаяся на бюджетном отделении, по имени Амери. Она становится изгоем, но по-прежнему считает, что сделала все правильно.