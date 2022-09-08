Menu
Wedding Season 2022, season 1

Wedding Season
Season premiere 8 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Wedding Season" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сезон свадеб» красавица Кэти готовится к бракосочетанию с надежным и хорошо обеспеченным мужчиной. Нельзя сказать, что она действительно любит этого человека всей душой, но дело решено, и свадьба состоится через два месяца. Однако в это самое время Кэти случайно знакомится с симпатичным и обаятельным Стефаном. Между ними пробегает искра, знаменующая начало страстного романа. Несмотря на это, девушка решает все же выйти замуж в назначенную дату. Но на свадьбе происходит трагедия: кто-то убивает и жениха, и всю его семью. Под подозрение попадают незадачливые любовники.

Series rating

6.3
Rate 12 votes
6.5 IMDb

Wedding Season List of episodes

Season 1
Episode 1
8 September 2022
Episode 2
8 September 2022
Episode 3
8 September 2022
Episode 4
8 September 2022
Episode 5
8 September 2022
Episode 6
8 September 2022
Episode 7
8 September 2022
Episode 8
8 September 2022
TV series release schedule
