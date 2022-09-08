В 1 сезоне сериала «Сезон свадеб» красавица Кэти готовится к бракосочетанию с надежным и хорошо обеспеченным мужчиной. Нельзя сказать, что она действительно любит этого человека всей душой, но дело решено, и свадьба состоится через два месяца. Однако в это самое время Кэти случайно знакомится с симпатичным и обаятельным Стефаном. Между ними пробегает искра, знаменующая начало страстного романа. Несмотря на это, девушка решает все же выйти замуж в назначенную дату. Но на свадьбе происходит трагедия: кто-то убивает и жениха, и всю его семью. Под подозрение попадают незадачливые любовники.