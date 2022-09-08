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Свадебный сезон 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свадебный сезон
Киноафиша Сериалы Свадебный сезон Сезоны Сезон 1

Wedding Season
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свадебный сезон»

В 1 сезоне сериала «Сезон свадеб» красавица Кэти готовится к бракосочетанию с надежным и хорошо обеспеченным мужчиной. Нельзя сказать, что она действительно любит этого человека всей душой, но дело решено, и свадьба состоится через два месяца. Однако в это самое время Кэти случайно знакомится с симпатичным и обаятельным Стефаном. Между ними пробегает искра, знаменующая начало страстного романа. Несмотря на это, девушка решает все же выйти замуж в назначенную дату. Но на свадьбе происходит трагедия: кто-то убивает и жениха, и всю его семью. Под подозрение попадают незадачливые любовники.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Свадебный сезон График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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