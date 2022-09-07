Menu
Diario de un Gigoló 2022, season 1

Diario de un Gigoló season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Diario de un Gigoló Seasons Season 1
Diario de un Gigoló 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 9 hours 0 minute
"Diario de un Gigoló" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дневник жиголо» зрители знакомятся с обаятельным главным героем – шикарным красавцем-мужчиной по имени Эммануэль. Едва ли во всей Испании найдется женщина, которая втайне не мечтала бы провести несколько незабываемых ночей с таким любовником. И герой с радостью исполняет самые сокровенные женские мечты… правда, делает он это за деньги. Среди его постоянных клиенток в эскорт-агентстве есть обеспеченная бизнесвумен Мина, которая хочет добиться от него настоящих чувств, а также обычная домохозяйка Ана. Но однажды последняя делает ему неожиданный заказ – соблазнить ее слишком скромную дочь Джулию.

Series rating

6.3
Rate 14 votes
6.4 IMDb

Diario de un Gigoló List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episodio 1
Season 1 Episode 1
7 September 2022
Episodio 2
Season 1 Episode 2
7 September 2022
Episodio 3
Season 1 Episode 3
7 September 2022
Episodio 4
Season 1 Episode 4
7 September 2022
Episodio 5
Season 1 Episode 5
7 September 2022
Episodio 6
Season 1 Episode 6
7 September 2022
Episodio 7
Season 1 Episode 7
7 September 2022
Episodio 8
Season 1 Episode 8
7 September 2022
Episodio 9
Season 1 Episode 9
7 September 2022
Episodio 10
Season 1 Episode 10
7 September 2022
