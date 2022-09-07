В 1 сезоне сериала «Дневник жиголо» зрители знакомятся с обаятельным главным героем – шикарным красавцем-мужчиной по имени Эммануэль. Едва ли во всей Испании найдется женщина, которая втайне не мечтала бы провести несколько незабываемых ночей с таким любовником. И герой с радостью исполняет самые сокровенные женские мечты… правда, делает он это за деньги. Среди его постоянных клиенток в эскорт-агентстве есть обеспеченная бизнесвумен Мина, которая хочет добиться от него настоящих чувств, а также обычная домохозяйка Ана. Но однажды последняя делает ему неожиданный заказ – соблазнить ее слишком скромную дочь Джулию.