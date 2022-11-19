В 1 сезоне сериала «Монастырь» Мария жила в солнечном приветливом Дубае и наслаждалась беспечностью своего бытия. Она могла себе позволить массу ярких впечатлений. Но однажды в жизни молодой девушки произошел крутой поворот. По непредвиденному стечению обстоятельств ее жизнь поменялась, и это произошло слишком стремительно. Героиня покинула Арабские Эмираты и отправилась российскую глубинку, чтобы... оказаться там в женском монастыре. В другом климате, в окружении совсем другого склада людей Мария чувствует себя не в своей тарелке. Ей предстоит многое пережить, чтобы найти себя в этой среде.