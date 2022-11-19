Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Monastyr season 1 watch online

Monastyr season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Monastyr Seasons Season 1
Monastyr 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Monastyr" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Монастырь» Мария жила в солнечном приветливом Дубае и наслаждалась беспечностью своего бытия. Она могла себе позволить массу ярких впечатлений. Но однажды в жизни молодой девушки произошел крутой поворот. По непредвиденному стечению обстоятельств ее жизнь поменялась, и это произошло слишком стремительно. Героиня покинула Арабские Эмираты и отправилась российскую глубинку, чтобы... оказаться там в женском монастыре. В другом климате, в окружении совсем другого склада людей Мария чувствует себя не в своей тарелке. Ей предстоит многое пережить, чтобы найти себя в этой среде.

Series rating

5.8
Rate 13 votes
5.9 IMDb

"Monastyr" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 November 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 November 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
26 November 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 December 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
10 December 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 December 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more