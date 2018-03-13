В 1 сезоне сериала «Мэри и Майк» события разворачиваются в уютном пригороде в Аргентине. Здесь живет идеальная, на первый взгляд, семья – Майк, Мэри и двое их очаровательных детей. У них есть уютный домик с приусадебным участком и задний двор для барбекю с соседями. Все знакомые буквально души не чают в этой милой парочке. Но у них есть страшная тайна. На самом деле Мэри и Майк – агенты секретной чилийской полиции. В свободное время они испытывают оружие массового поражения и вычисляют лидеров оппозиции, которые выступают против режима диктатора Аугусто Пиночета. Не обходится и без перестрелок.