Mary & Mike 2018, season 1

Mary & Mike season 1 poster
Mary & Mike 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 13 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Mary & Mike" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мэри и Майк» события разворачиваются в уютном пригороде в Аргентине. Здесь живет идеальная, на первый взгляд, семья – Майк, Мэри и двое их очаровательных детей. У них есть уютный домик с приусадебным участком и задний двор для барбекю с соседями. Все знакомые буквально души не чают в этой милой парочке. Но у них есть страшная тайна. На самом деле Мэри и Майк – агенты секретной чилийской полиции. В свободное время они испытывают оружие массового поражения и вычисляют лидеров оппозиции, которые выступают против режима диктатора Аугусто Пиночета. Не обходится и без перестрелок.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.4 IMDb

"Mary & Mike" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Jauría de Perros
Season 1 Episode 1
13 March 2018
Luna de miel en Palermo
Season 1 Episode 2
13 March 2018
Ratas
Season 1 Episode 3
20 March 2018
Trópico de Cáncer
Season 1 Episode 4
27 March 2018
Fiestas Patrias
Season 1 Episode 5
3 April 2018
Cerrar por fuera
Season 1 Episode 6
3 April 2018
