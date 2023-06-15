Menu
Otkrytyj brak season 1 watch online

Otkrytyj brak season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Otkrytyj brak Seasons Season 1
Otkrytyj brak 18+
Title Сезон 1
Season premiere 15 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 20 minutes
"Otkrytyj brak" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Открытый брак» семья Севы и Оксаны кажется всем друзьям и родным идеальной ячейкой общества. Супруги живут вместе уже два десятка лет, воспитывают троих прекрасных детей, поддерживают друг друга и оба неплохо зарабатывают. Вот только на самом деле за этой маской скрывается множество накопившихся за годы проблем. У Севы давно есть любовница – учительница младших классов из школы детей. Однажды на измену впервые решается и Оксана. Она решает сразу признаться в этом любимому мужу и предлагает ему официально сделать их отношения более свободными. Но оба не представляют, к чему приведет открытый брак.

Series rating

7.2
Rate 20 votes
6.4 IMDb

"Otkrytyj brak" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 June 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 June 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 June 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 June 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
3 August 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
10 August 2023
