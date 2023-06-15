В 1 сезоне сериала «Открытый брак» семья Севы и Оксаны кажется всем друзьям и родным идеальной ячейкой общества. Супруги живут вместе уже два десятка лет, воспитывают троих прекрасных детей, поддерживают друг друга и оба неплохо зарабатывают. Вот только на самом деле за этой маской скрывается множество накопившихся за годы проблем. У Севы давно есть любовница – учительница младших классов из школы детей. Однажды на измену впервые решается и Оксана. Она решает сразу признаться в этом любимому мужу и предлагает ему официально сделать их отношения более свободными. Но оба не представляют, к чему приведет открытый брак.