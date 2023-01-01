Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Olive i roboty season 1 watch online

Olive i roboty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Olive i roboty Seasons Season 1
Olive i roboty 12+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 30 minutes
"Olive i roboty" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Оливье и роботы» события разворачиваются в России в недалеком будущем. Технологии и научные разработки не только становятся неотъемлемой частью человеческой жизни, но и постепенно смещают с привычных ролей самих людей. Речь уже идет далеко не только о рабочих местах, но и о регламентированных законами правах и обязанностях. Герои каждого эпизода сериала – обычные люди, пытающиеся решить самые обычные проблемы… обычные для своего времени, конечно! Мужчина притворяется домашним роботом, чтобы пожить в богатом доме. А хозяин, случайно сломавший свою кофемашину, отвечает за ее «смерть» в суде.

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.3 IMDb

"Olive i roboty" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
1 January 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
1 January 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
1 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more