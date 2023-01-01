В 1 сезоне сериала «Оливье и роботы» события разворачиваются в России в недалеком будущем. Технологии и научные разработки не только становятся неотъемлемой частью человеческой жизни, но и постепенно смещают с привычных ролей самих людей. Речь уже идет далеко не только о рабочих местах, но и о регламентированных законами правах и обязанностях. Герои каждого эпизода сериала – обычные люди, пытающиеся решить самые обычные проблемы… обычные для своего времени, конечно! Мужчина притворяется домашним роботом, чтобы пожить в богатом доме. А хозяин, случайно сломавший свою кофемашину, отвечает за ее «смерть» в суде.