В 1 сезоне сериала «Ангелы района» события развиваются в тихом спальном районе Нижнего Новгорода. Здесь живет самое обычное, на первый взгляд, семейство. Вот только призвание у всех его членов необычное – хранить мир, здоровье и покой во всех окрестностях. Дело в том, что Алена Шаталова руководит районной управляющей компанией, решая все проблемы жителей: от подачи горячей воды до уборки дворов. Ее муж Михаил – врач в местной поликлинике, который ежедневно консультирует и лечит десятки людей. А сын Артем служит участковым полицейским и борется с преступностью. Вот только за работой они порой забывают о собственных проблемах.