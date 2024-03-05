Menu
Angely rajona season 1 watch online

Angely rajona season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Angely rajona Seasons Season 1
Angely rajona 16+
Title Сезон 1
Season premiere 5 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Angely rajona" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Ангелы района» события развиваются в тихом спальном районе Нижнего Новгорода. Здесь живет самое обычное, на первый взгляд, семейство. Вот только призвание у всех его членов необычное – хранить мир, здоровье и покой во всех окрестностях. Дело в том, что Алена Шаталова руководит районной управляющей компанией, решая все проблемы жителей: от подачи горячей воды до уборки дворов. Ее муж Михаил – врач в местной поликлинике, который ежедневно консультирует и лечит десятки людей. А сын Артем служит участковым полицейским и борется с преступностью. Вот только за работой они порой забывают о собственных проблемах.

Series rating

6.6
Rate 16 votes
6.5 IMDb

"Angely rajona" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 March 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 March 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 March 2024
