В 1 сезоне сериала «Барабашка» в России объявляют карантин из-за новой волны пандемии. Людям нельзя выходить из дома дальше, чем до продуктового магазина. Парень по имени Артем остается изолирован в своей городской квартире в полном одиночестве. Но очень скоро он начинает сомневаться в том, что он действительно один дома. Из его кастрюль пропадает еда, предметы в комнатах своевольно меняют местоположения, а на холодильнике даже порой появляются крайне неприличные надписи. Артем объявляет охоту на домового, в то время как все его родные и друзья подозревают, что он попросту сошел с ума.