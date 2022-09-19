Menu
Barabashka 2022, season 1

Barabashka season 1 poster
Барабашка 18+
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 28 minutes
"Barabashka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Барабашка» в России объявляют карантин из-за новой волны пандемии. Людям нельзя выходить из дома дальше, чем до продуктового магазина. Парень по имени Артем остается изолирован в своей городской квартире в полном одиночестве. Но очень скоро он начинает сомневаться в том, что он действительно один дома. Из его кастрюль пропадает еда, предметы в комнатах своевольно меняют местоположения, а на холодильнике даже порой появляются крайне неприличные надписи. Артем объявляет охоту на домового, в то время как все его родные и друзья подозревают, что он попросту сошел с ума.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
6.8 IMDb

"Barabashka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 September 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 September 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 September 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 September 2022
