Tyani, Sunduk 2023, season 1

Tyani, Sunduk season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tyani, Sunduk Seasons Season 1
Tyani, Sunduk 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 2 hours 30 minutes
"Tyani, Sunduk" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Тяни, Сундук» молодой российский парень из деревни Антоновка очень любит свою малую родину и заботится о ее будущем. Герой, с детства прозванный Сундуком за свой непростой характер и необычные устремления, хочет избавить деревеньку от жуткой свалки, которая грозит экологической катастрофой. Но местные власти считают, что если лично они не видят проблемы, то ее нет. Поэтому Сундук решает привлечь внимание к поселению, устроив в нем всероссийские соревнования по рыбалке. Однако он быстро наживает себе опасного врага в лице организатора той самой свалки, который готов на все ради своей выгоды.

Series rating

8.6
Rate 32 votes
7.7 IMDb

Tyani, Sunduk List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
13 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 July 2023
