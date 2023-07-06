В 1 сезоне сериала «Тяни, Сундук» молодой российский парень из деревни Антоновка очень любит свою малую родину и заботится о ее будущем. Герой, с детства прозванный Сундуком за свой непростой характер и необычные устремления, хочет избавить деревеньку от жуткой свалки, которая грозит экологической катастрофой. Но местные власти считают, что если лично они не видят проблемы, то ее нет. Поэтому Сундук решает привлечь внимание к поселению, устроив в нем всероссийские соревнования по рыбалке. Однако он быстро наживает себе опасного врага в лице организатора той самой свалки, который готов на все ради своей выгоды.