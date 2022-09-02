Menu
Season premiere 2 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Дьявол в Огайо» успешный психиатр – доктор Сюзанна Матис – проникается сочувствием к судьбе несчастной девушки по имени Мэй, которой удалось сбежать из секты, где ее держали насильно. Женщина решает дать девушке приют в своем доме, абсолютно не догадываясь о том, что это поставит под угрозу ее безмятежную и налаженную семейную жизнь. Пятнадцатилетняя дочь Сюзанны первой ощущает разрушительное влияние гостьи. Мэй без стеснения надевает одежду Жуль, спит в ее спальной комнате, вытесняет девочку из школьной газеты и флиртует с ее возлюбленным. А главное: Мэй не собирается покидать дом Сюзанны.

5.7
5.9 IMDb

Broken Fall
Season 1 Episode 1
2 September 2022
Sanctuary
Season 1 Episode 2
2 September 2022
Mother's Keeper
Season 1 Episode 3
2 September 2022
Rely-Upon
Season 1 Episode 4
2 September 2022
Alight
Season 1 Episode 5
2 September 2022
My Love and I
Season 1 Episode 6
2 September 2022
By Blood
Season 1 Episode 7
2 September 2022
The Dawning
Season 1 Episode 8
2 September 2022
