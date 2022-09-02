В 1 сезоне сериала «Дьявол в Огайо» успешный психиатр – доктор Сюзанна Матис – проникается сочувствием к судьбе несчастной девушки по имени Мэй, которой удалось сбежать из секты, где ее держали насильно. Женщина решает дать девушке приют в своем доме, абсолютно не догадываясь о том, что это поставит под угрозу ее безмятежную и налаженную семейную жизнь. Пятнадцатилетняя дочь Сюзанны первой ощущает разрушительное влияние гостьи. Мэй без стеснения надевает одежду Жуль, спит в ее спальной комнате, вытесняет девочку из школьной газеты и флиртует с ее возлюбленным. А главное: Мэй не собирается покидать дом Сюзанны.