В 1 сезоне сериала «Улыбка пересмешника» Виктория Кравцова родилась в небольшом южном городке и рано лишилась родителей. О девушке заботилась бабушка, но ее пенсии еле-еле хватало, чтобы сводить концы с концами. Вика понимает, что должна реализовать свою цель во что бы то ни стало – стать студенткой педагогического вуза. В это время в городке организовывается конкурс красоты с большим финансовым призом. Вика решает испытать удачу и неожиданно занимает первое место. На девушку сразу обращают внимание множество мужчин. Среди них – успешный столичный предприниматель Кирилл Кручинин...