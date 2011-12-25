В 1 сезоне сериала «Забытый» события разворачиваются в конце 40-х. Бывший следователь Сергей Гастев попал в немилость к влиятельным чиновникам. Ему пришлось уйти со службы и устроиться преподавателем римского права в вузе небольшого провинциального городка. Сергей встречается с комсомолкой-активисткой Людмилой Мишиной, но паре приходится скрывать свои отношения. Неожиданно в городе происходит серия чудовищных преступлений. Срочно созывается штаб по борьбе с организованной преступностью, куда приглашают и Гастева – как очень талантливого в прошлом следователя. Помогать Сергею будет молодой участковый.