Zabytyy 2011, season 1

Забытый 16+
Season premiere 25 December 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
В 1 сезоне сериала «Забытый» события разворачиваются в конце 40-х. Бывший следователь Сергей Гастев попал в немилость к влиятельным чиновникам. Ему пришлось уйти со службы и устроиться преподавателем римского права в вузе небольшого провинциального городка. Сергей встречается с комсомолкой-активисткой Людмилой Мишиной, но паре приходится скрывать свои отношения. Неожиданно в городе происходит серия чудовищных преступлений. Срочно созывается штаб по борьбе с организованной преступностью, куда приглашают и Гастева – как очень талантливого в прошлом следователя. Помогать Сергею будет молодой участковый.

7.2
Rate 13 votes
7.4 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
25 December 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 December 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 December 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 December 2011
