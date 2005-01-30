Menu
Zolotoy telenok season 1 watch online

Zolotoy telenok season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zolotoy telenok Seasons Season 1
Золотой теленок 12+
Title Сезон 1
Season premiere 30 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 16 minutes
"Zolotoy telenok" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Золотой теленок» молодой человек представляется потерянным сыном лейтенанта Шмидта и просит у правительства финансовой поддержки. Вот только в это же время в предисполком являются еще двое таких же «сыновей», причем все «братья» узнают друг друга. Это широко известные в узких кругах мошенники – «великий комбинатор» Остап Бендер, Шура Балаганов и Киса Воробьянинов. Они решают объединиться, чтобы сорвать большой куш в 500 тысяч, после чего раз и навсегда покончить со своим опасным делом. И подходящее дельце как раз подворачивается: живущий неподалеку гражданин Корейко оказывается тайным миллионером.

Series rating

4.6
Rate 13 votes
4.9 IMDb

"Zolotoy telenok" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
30 January 2005
Серия 2
Season 1 Episode 2
30 January 2005
Серия 3
Season 1 Episode 3
30 January 2005
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 January 2005
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 January 2005
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 January 2005
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 January 2005
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 January 2005
