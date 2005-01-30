В 1 сезоне сериала «Золотой теленок» молодой человек представляется потерянным сыном лейтенанта Шмидта и просит у правительства финансовой поддержки. Вот только в это же время в предисполком являются еще двое таких же «сыновей», причем все «братья» узнают друг друга. Это широко известные в узких кругах мошенники – «великий комбинатор» Остап Бендер, Шура Балаганов и Киса Воробьянинов. Они решают объединиться, чтобы сорвать большой куш в 500 тысяч, после чего раз и навсегда покончить со своим опасным делом. И подходящее дельце как раз подворачивается: живущий неподалеку гражданин Корейко оказывается тайным миллионером.