Parasyte: The Grey 2024, season 1

Parasyte: The Grey
Gisaengsu: deo geurei
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"Parasyte: The Grey" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Паразит: Серый» несколько отважных людей вступают в схватку с неосознанной силой, которая стремится подчинить себе население Земли. Это паразитическая форма жизни, с которой людям не доводилось сталкиваться прежде. Они живут благодаря своим человеческим хозяевам, приумножая таким образом свои силы. Постепенно общество оказывается под угрозой. Команда смельчаков готова рискнуть своими жизнями, чтобы остановить происходящее. Они объявляют войну паразитам. Впереди их ожидает много трудностей, потерь и испытаний. Но герои не остановятся до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Series rating

6.8
Rate 16 votes
7.1 IMDb

Parasyte: The Grey List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 April 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 April 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 April 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 April 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 April 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 April 2024
