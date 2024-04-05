В 1-м сезоне сериала «Паразит: Серый» несколько отважных людей вступают в схватку с неосознанной силой, которая стремится подчинить себе население Земли. Это паразитическая форма жизни, с которой людям не доводилось сталкиваться прежде. Они живут благодаря своим человеческим хозяевам, приумножая таким образом свои силы. Постепенно общество оказывается под угрозой. Команда смельчаков готова рискнуть своими жизнями, чтобы остановить происходящее. Они объявляют войну паразитам. Впереди их ожидает много трудностей, потерь и испытаний. Но герои не остановятся до тех пор, пока угроза не будет устранена.