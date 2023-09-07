В 1 сезоне сериала «Лихорадка» в африканском государстве вспыхнула эпидемия опасного вируса. Российские врачи под предводительством Ивана Матецкого немедленно вылетели на помощь жителям страны с требуемыми лекарствами. Тем временем в московском научно-исследовательском центре дочь Матецкого занимается разработкой вакцины против опасного вируса. Но представители международной фармацевтической организации начинает шпионскую операцию против московских врачей. Герои вынуждены не только сражаться за свое дело и любовь, спасая несколько тысяч людей, но еще и искать агента, просочившегося в их ряды.