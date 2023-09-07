Menu
Lihoradka 2023, season 1

Lihoradka season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Lihoradka Seasons Season 1
Lihoradka 16+
Title Сезон 1
Season premiere 7 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Lihoradka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Лихорадка» в африканском государстве вспыхнула эпидемия опасного вируса. Российские врачи под предводительством Ивана Матецкого немедленно вылетели на помощь жителям страны с требуемыми лекарствами. Тем временем в московском научно-исследовательском центре дочь Матецкого занимается разработкой вакцины против опасного вируса. Но представители международной фармацевтической организации начинает шпионскую операцию против московских врачей. Герои вынуждены не только сражаться за свое дело и любовь, спасая несколько тысяч людей, но еще и искать агента, просочившегося в их ряды.

Series rating

7.5
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Lihoradka" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
7 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
7 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
7 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
7 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 September 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
7 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
7 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
7 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
7 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
7 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 September 2023
